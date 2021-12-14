Son dakika: Vitor Pereira'nın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe taraftarlarını şaşırtan haber
Sezon başında büyük umutlarla yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira, Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası taraftarların tepkisini çekti. UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne kalan sarı-lacivertliler ligde ise bir türlü istediği sonuçları alamadı. Son olarak Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı iyice açıldı. Brezilya basınından ise Pereira ile ilgili şoke eden bir iddia geldi. Portekizli teknik adamın yeni takımını açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Geçtiğimiz sezona Erol Bulut ile başlayan ancak sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, 2021-22 futbol sezonuna ise Potekizli isim Vitor Pereira ile girdi.
Yaz aylarında uzun süren teknik direktör arayışlarının sonunda birçok isimle görüşen Ali Koç ve yönetimi, yarım kalan hikayeyi devam ettirmişti.
Yeni sezon kampına Vitor Pereira yönetiminde giren ve deneyimli teknik adamın istekleri doğrultusunda birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, birçok yeni transfer de yapmıştı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALDI
Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi elemelerini de başarıyla geçerek gruplara kalmayı başardı.
FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Buradaki rakibi ise Çekya ekibi Slavia Prag oldu.
TRABZONSPOR MAÇIYLA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Öte yandan Süper Lig'de sezona iyi başlayan kanarya, ilk haftaların ardından liderlik koltuğunda yerini almayı başardı. Ancak ligde alınan Trabzonspor yenilgisiyle birlikte düşüşe geçen Fenerbahçe, üst üste gelen puan kayıplarının ardından zirveden uzak kaldı.
ALİ KOÇ "PEREIRA İLE DEVAM" DEDİ
Bu süreçte Vitor Pereira'nın istifası gündeme gelmesine rağmen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deneyimli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamıştı.
Süper Lig'de 16. hafta oynanan Gaziantep FK maçında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Pereira için bir kez daha istifa soruları sorulmaya başlandı. Gaziantep FK maçının basın toplantısında istifa sorularına, "Bu konu burada gazeticilerle konuşulacak bir konu değil" diyen Pereira için flaş bir iddia ortaya atıldı.
"PEREIRA, FLAMENGO'NUN BAŞINA GEÇEBİLİR"
Fenerbahçe yönetiminin deneyimli teknik adam hakkında vereceği karar merak konusu olurken, Brezilya basınından gelen haber kafaları karıştırdı.
FOX Sports Brazil'in haberine göre Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçebilir.
İddiaya göre Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli teknik adamın ilerleyen günlerde Brezilya'ya gideceği ve Flamengo ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU
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