Son dakika: Vitor Pereira’nın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe taraftarlarını şaşırtan haber

Süper Lig'de 16. hafta oynanan Gaziantep FK maçında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Pereira için bir kez daha istifa soruları sorulmaya başlandı. Gaziantep FK maçının basın toplantısında istifa sorularına, "Bu konu burada gazeticilerle konuşulacak bir konu değil" diyen Pereira için flaş bir iddia ortaya atıldı.