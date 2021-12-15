Fatih Terim ile taraftar arasında "istifa" gerilimi! O anlara ait video görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ... Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a karşı alınan yenilginin ardından bir taraftarla tartıştı. Ortaya çıkan görüntülerde sosyal medyada gündem oldu. Lig'de bu sezon inişlı çıkışlı bir performans gösteren Galatasaray, ligde 16. haftayı mağlubiyetle kapattı. Sivasspor deplasmanından puansız dönen sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından arasında Terim'e tepki gösterenler oldu.

Maç sonunda sosyal medya üzerinde Fatih Terim için Avrupa ve Süper Lig'de neden farklı Galatasaray izlediklerini sorgulayan taraftarlar, deneyimli teknik adam için tepkilerini dile getirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN TARAFTARA SERT ÇIKTI

Öte yandan Sivasspor maçının ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisini istifaya davet ettiği iddia edilen taraftara sert çıktığı iddia edildi.

TARAFTARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Terim'in, "Gelsene buraya!" şeklinde yüksek sesle taraftarın üzerine yürüdüğü iddia edildi. Görüntülerde, araya giren güvenlik görevlileri tarafından Fatih Terim'in sakinleştirildiği görülüyor.

LOCAYA SALDIRI İDDİASI

Cezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan izleyenTerim'in, maç sonunda locasına saldırıldığı iddiası yine sosyal medyada yer aldı. Maç öncesinde locasını siyah filmle kaplatan Fatih Terim, maç sonunda locaya gelerek kendisine laf atan kişilerle koridorda tartıştığı iddia edilenler arasında.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 16. haftanın sonunda 23 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.