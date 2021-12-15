Galatasaray kaleci transferi için düğmeye bastı! Ya Okan Kocuk ya da İrfan Can
Süper Lig'de bekleneni veremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yönetim yeni kaleci için çalışamalara başladı.
Süper Lig'de beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da kaleci sorunu yaşanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor maçının 80. dakikasında Luyindama ile çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando Muslera'dan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Uruguaylı file bekçisinin yapılan kontrollerin ardından, "Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği" açıklandı.
35 yaşındaki kalecinin en az 10 hafta takımdaki yerini alamayacağı iddia edilirken, kulüpten yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.
İSMAİL ÇİPE İLE FATİH ÖZTÜRK GÜVEN VERMİYOR
Galatasaray'da Muslera'nın yokluğunda kaleyi kimin koruyacağı da merak konusu oldu. Sivasspor maçında Muslera'nın yerine oyuna giren İsmail Çipe, oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla güven veremedi.
Geçtiğimiz sezon Muslera'nın yokluğunda kaleye geçen Fatih Öztürk de bekleneni verememiş ve kaleyi Okan Kocuk'a kaptırmıştı.
OKAN KOCUK GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?
Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiraladığı ve gösterdiği performansla bu sezon adından söz ettiren Okan Kocuk'un devre arasında takıma geri çağrılıp çağrılmayacağı merak konusu oldu.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim sezon başında gerçekleştirilen bir basın toplantısında "Okan Kocuk'u daha çok maç oynasın diye verdik. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım, Muslera olmadığında da Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de bu ilgiliydi. Oynasın, bize daha tecrübeli dönsün diye verdik." açıklamasında bulunmuştu.
İLK HEDEF İRFAN CAN EĞRİBAYAT
Muslera'nın dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat hedefteki ilk isim oldu. Sarı kırmızılılar sezon başında İrfan Can'ı transfer etmek için de girişimde bulunmuştu.
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