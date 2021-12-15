Galatasaray kaleci transferi için düğmeye bastı! Ya Okan Kocuk ya da İrfan Can

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim sezon başında gerçekleştirilen bir basın toplantısında "Okan Kocuk'u daha çok maç oynasın diye verdik. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım, Muslera olmadığında da Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de bu ilgiliydi. Oynasın, bize daha tecrübeli dönsün diye verdik." açıklamasında bulunmuştu.