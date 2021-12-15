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Emre Aşık'ın yaralandığı kazada flaş gelişme!

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Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Emre Aşık’ın yaralandığı kazada flaş gelişme!

Eski futbolcu Emre Aşık geçirdiği trafik kazası sonucunda ayağından yaralandı. Kaza ile ilgili savcılıkça soruşturma başlatıldı. Kaza ile ilgili taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay geçtiğimiz Ekim ayında yaşandı. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın Sarıyer'de motosikletiyle seyir halindeyken karşıdan gelen bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Aşık, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Emre Aşık ifadesinde "Araç aniden önüme çıkınca çarpmak zorunda kaldım. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düştüm ve ayağımdan yaralandım. Tedavim yapıldı. Kazadan dolayı davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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