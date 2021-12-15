Emre Aşık’ın yaralandığı kazada flaş gelişme!

Kaza ile ilgili taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Emre Aşık ifadesinde "Araç aniden önüme çıkınca çarpmak zorunda kaldım. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düştüm ve ayağımdan yaralandım. Tedavim yapıldı. Kazadan dolayı davacı ve şikayetçi değilim" dedi.