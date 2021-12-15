Sacha Boey’den Galatasaray’a güzel haber

Fransa'daki tedavisini tamamlayan ve hafta sonunda Türkiye'ye dönen Sacha Boey'nin çok kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor. Sağlık ekibi onay verirse, Sarı-Kırmızılı ekibin Başakşehir'le oynayacağı maçta Fransız futbolcunun kadroya dahil edilmesi gündemde. Yedlin'in kötü grafiği nedeniyle sağ beke çözüm arayan teknik heyet, Boey'yi ilk 11'e almak için tüm şartları zorlayacak.

SON KURBAN MORUTAN

Bu sezon kadrodaki birçok oyuncusunu belirli periyotlarda kenarda tutmayı tercih eden Fatih Terim'in bu yöndeki son kararı Morutan'la ilgili oldu. Rumen oyuncu, Sivas deplasmanında 1 dakika bile süre alamadı. Ondan önceki Altay karşılaşmasında 21 dakika şans bulan Morutan, bir önceki Yeni Malatya deplasmanında da kulübeden çıkamamıştı. Genç futbolcu şu ana kadar hiçbir Süper Lig maçında 90 dakika sahada kalmazken, Terim'in Rumen oyuncuyu neden kızağa çektiği merak konusu haline geldi.