Son dakika: Eski Trabzonsporlu golcü N'Doye futbolu bıraktı
Son dakika haberine göre: Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 16 gol, 14 asistle 30 gole katkı yapan deneyimli golcü Dame N'Doye futbol kariyerine nokta koydu. Son olarak Danimarka'nın köklü kulübü FC Kopenhag takımında oynamıştı.
Trabzonspor'da 2015-2018 yılları arasında forma giyen Dame N'Doye futbolu bıraktı.
Karadeniz ekibinin formasıyla 72 karşılaşmada görev alarak 16 gol 14 asistlik performans sergileyen Dame N'Doye futbol kariyerine son verdi.
36 yaşındaki Senegalli forvet, son olarak Danimarka'nın köklü kulübü FC Kopenhag takımında oynamıştı.