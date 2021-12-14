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Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu?

FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Süper Lig’in 17. haftasında dev derbi mücadelesi nefes kesecek. Maçı stadyumdan izlemek isteyen futbol severler, Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri hakkında araştırma yapıyor. Peki; Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu? 19 Aralık Pazar akşamı oynanacak ligin 17. hafta maçında iki dev takım Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesini yakından etkileyecek dev derbiyi stattan izlemek isteyenler maç biletlerini satın almak istiyor. Peki; FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Ancak biletlerin 15 Aralık tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BAHİS ORANLARI

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi; Fenerbahçe galibiyetine 1.95 oran belirlerken, beraberliğe 3.00, Beşiktaş galibiyetine ise 2.75 oran belirledi.

Öte yandan 2.5 üstün oranı 1.62 olurken, 2.5 altın oranı ise 1.62 belirlendi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

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