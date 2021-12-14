Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu? 19 Aralık Pazar akşamı oynanacak ligin 17. hafta maçında iki dev takım Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesini yakından etkileyecek dev derbiyi stattan izlemek isteyenler maç biletlerini satın almak istiyor. Peki; FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?