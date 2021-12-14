Cenk Tosun’dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması

Devre arasında forvet hattına bir takviye gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş ın gündeminde yer alan İngiltere'deki milli yıldızlarımızdan Cenk Tosun kararını verdi. Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk, ara transfer dönemlerindeki değişimlere alışık olsa da bu kez bu ihtimale pek de sıcak bakmıyor.

Cenk Tosun'un bu ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemediğini menajeri Dr. Erkut Söğüt, The Athletic'e doğruladı. Milli oyuncunun, sözleşmesi sona ermeden Rafael Benitez yönetmindeki İngiliz ekibine sunabileceği çok şey olduğuna inandığını belirtti.

ARA TRANSFER DÖNEMLERİNE ALIŞIK

Cenk Tosun, ara transfer dönemlerinde takım değiştirmeye alışık oyunculardan... İlk olarak Türkiye'ye gelişi de Ocak 2011'de Eintracht Frankfurt'tan Gaziantepspor'a transferi ile gerçekleşmişti.

Beşiktaş döneminde sergilediği başarılı performans da yine Ocak 2018'de 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transferi ile sonuçlanmıştı. Everton döneminde ise golcü oyuncu, Ocak 2020'de Crystal Palace ve 2020-21 ara transferde de Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle ara transferde Everton ile yollarını ayırabileceği belirtilen Cenk Tosun, bu kez bu ihtimale sıcak bakmıyor. Nitekim temsilcisinin açıklamalarında da bu ay başında sakatlıktan dönen milli oyuncunun, ayrılmak istemediği ve sezonun kalan kısmında bir etki yaratmak istediği belirtiliyor.

'YEDEK OTURMAKTAN MUTLU OLACAK BİRİ DEĞİL'

The Athletic'ten David Ornstein'a açıklamalarda bulunan Dr. Erkut Söğüt, "Sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve bir şeylerin karşılığını vermek istiyor. Katkıda bulabileceğini düşünüyor ki sadece yedek kulübesinde oturarak mutlu olabilecek tipte bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı.