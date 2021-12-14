La Liga yayın haklarını dudak uçuklatan rakama sattı

1. Futbol Ligi kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumundan yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 sezonluk maç canlı yayın haklarıyla ilgili "tarihi bir sözleşme" yapıldığı bildirildi.

LaLiga, "Gelecek 5 sezonluk maç canlı yayın hakları ihalesi 4 milyar 950 milyon avroluk alım teklifiyle sonuçlandı. Movistar fikstürdeki hafta başına toplamda 5 maç ve 3 tam gün, DAZN da haftada 5 maç yayımlayacak." açıklamasında bulundu.