At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler

Start verilmiş, atlar kıyasıya mücadeleye başlamıştı. Ta ki bir atın hatası zincirleme kazaya neden olana kadar.

Görüntüler Hong Kong Uluslararası Koşusu'ndan. Sha Tın Hipodrumu'nda düzenlenen koşuda korkunç bir kaza yaşandı. Atlar son dönüşe girmişti. Orta kulvarda koşan Amazing Starisimli at ve jokeyi Lyle hewitson bir anda düştü. Kaza nedeniyle, arkada koşan atlar da hızını alamadı. 3 at ve üzerindeki jokeyler yere devrildi.

Kaza sonucu yaralanan jokeyler hastaneye kaldırıldı. Yetkililer durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Atlar o kadar şanslı değildi. Ağır yaralanan iki at öldürdü. Diğer 2 atınsa hayatta olduğu öğrenildi. İyileşmeleri bekleniyor.