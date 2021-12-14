Galatasaray’da Morutan neden yedek kalıyor? Menajerinden Fatih Terim sözleri...

FATİH TERİM MORUTAN'I ÇOK SEVİYOR

Rumen basınında GSP Romania'ya konuşan Victor Becali, Fatih Terim'in Morutan'ı çok sevdiğini ve ona çok güvendiğini söyledi.

Morutan son zamanlarda yedek kaldığı doğru ancak Fatih Terim'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum. Tek bildiğim Terim'in onu çok sevdiği ve ona güvendiği. Bunlar teknik hususlar olabilir.