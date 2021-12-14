Ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig’de 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?

Süper Lig 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman? Süper Lig'de ara transfer ne zaman başlıyor? Transfer döneminde takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendiriyor. Ara transferde takımlar eksiklerini kapatabiliyor. Peki; Süper Lig'de ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?