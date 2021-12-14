Ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig’de 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?
Ara transfer ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig’de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranıyor. Transfer döneminde yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar bu dönemi bekliyor. Lig sonuna doğru heyecan yükselirken, ara transfer ne zaman başlıyor sorusunun cevabı haberimizde.
Süper Lig 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman? Süper Lig'de ara transfer ne zaman başlıyor? Transfer döneminde takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendiriyor. Ara transferde takımlar eksiklerini kapatabiliyor. Peki; Süper Lig'de ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?
ARA TRANSFER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF, aldığı karar kararı sonrasında bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.
BU YIL YAPILAN TRANSFERLER
Galatasaray'ın yaptığı transferler:
• Victor Nelsson
• Alexandru Cicaldau
• Berkan Kutlu
• Gustavo Assunçao
• Olimpiu Morutan
• Barış Alper Yılmaz
• Sacha Boey
• Patrick van Aanholt
• Aytaç Kara
• Alpaslan Öztürk
• Halil Dervişoğlu
Fenerbahçe'nin yaptığı transferler:
• Serdar Dursun
• Steven Caulker
• Çağtay Kurukalıp
• Emir Ortakaya
• Burak Kapacak
• Min-jae Kim
• Diego Rossi
• Mergim Berisha
• Max Meyer
• Miguel Crespo
Beşiktaş'ın yaptığı transferler:
• Rachid Ghezzal
• Umut Meraş
• Mert Günok
• Francisco Montero
• Can Bozdoğan
• Michy Batshuayi
• Salih Uçan
• Kenan Karaman
• Mehmet Topal
• Miralem Pjanic
• Valentin Rosier
• Alex Teixeira
Trabzonspor'un yaptığı transferler:
• Gervinho
• Bruno Peres
• Andreas Cornelius
• Manolis Siopis
• İsmail Köybaşı
• Stefano Denswil
• Fode Koita
• Dorukhan Toköz
• Marek Hamsik
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- Ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig’de 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?
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