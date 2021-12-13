AK Parti’den Spor Yasası’nda kritik düzenleme! Menajerlik sistemi...

Yasa teklifinde önemli başlıklardan biri de kulüp başkanlarından sorumlu olması. Dört büyükler olarak bilenen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 16 milyar TL. Kulüp başkanları onca borca rağmen kulüplere yeni yük bindirerek borçlanmalar yapmaya devam ediyor. Bu da spor kulüplerini borç batağına sürüklüyor.