AK Parti'den Spor Yasası'nda kritik düzenleme! Menajerlik sistemi...
Spor Yasası çalışmalarına devam eden AK Parti düzenlemede sona geldi. Menajerlik sistemine de çeki düzen verecek olan AK Parti, 3 önemli kritere değindi. İşte hükümetin hazırladığı Spor Yasası düzenlemelerinin detayları.
AK Parti, Spor Yasası ile ilgili düzenlemede sona geldi. Geçen hafta teklif ile ilgili toplantılar yapıldı. Teklif menajerlik sistemine çeki düzen getirecek düzenlemeler içeriyor. Menajer olabilmek için üç önemli kriter getiriliyor. İlk kriter Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkinci kriter yasa ile yetkilendirilecek olan kurumlardan menajerlik sertifikası almak.
Son kriter ise terör, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bu şartları sağlayanlar menajer olabilecek.
Yasa teklifinde önemli başlıklardan biri de kulüp başkanlarından sorumlu olması. Dört büyükler olarak bilenen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 16 milyar TL. Kulüp başkanları onca borca rağmen kulüplere yeni yük bindirerek borçlanmalar yapmaya devam ediyor. Bu da spor kulüplerini borç batağına sürüklüyor.
Yeni düzenleme spor kulüplerini borç batağından kurtaracak. Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut başkanlar veya göreve başlayacak olanlar Yeminli Mali Müşavirliklerden 'Borcum yok' yazısı alacak. Bu tarih o kulüp başkanı için milat olacak. O yazıyı aldıktan sonraki dönemde spor kulübünün yapacağı borçlardan başkan sorumlu olacak. Yasa çıkmadan önceki borçlar ise kapsam dışı tutulacak.
Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak. Yapılacak sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek.
Aynı kapsamda Futbol Federasyonu'nun veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak. Çekmece sözleşme yapan sporcuya bir yıl sahalardan men cezası verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar neden yükseliyor? Dolar son dakika kaç TL oldu? 13 Aralık bugün dolara ne oldu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri ne kadar?
- KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!
- 2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...
- KPSS takvimi 2022! KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!
- ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?
- Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?
- Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?
- Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?
- Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
- Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...