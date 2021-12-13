Son dakika: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Kura çekimi sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta 3. oldu ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Zorlu bir grupta yer alan Fenerbahçe grubu 6 puanla tamamladı. Gruptaki 2 mağlubiyetini de Olympiakos'a karşı alan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.