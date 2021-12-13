Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Kura çekimi sona erdi
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi sona erdi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi sona erdi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta 3. oldu ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Zorlu bir grupta yer alan Fenerbahçe grubu 6 puanla tamamladı. Gruptaki 2 mağlubiyetini de Olympiakos'a karşı alan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almadı.
Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.
İŞTE KURALAR
Marsilya - Karabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
FENERBAHÇE- Slavia Prag
Midtjylland - Paok
Leicester City - Randers
Partizan - Sparta Prag
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