Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda rakibi Slavia Prag oldu. Çek temsilcisi ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off maç takvimi merak ediliyor. İkili eleme usulüyle oynanacak karşılaşmanın tarihleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak? İşte Fenerbahçe Slavia Prag maçının detayları...
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde play-off maçı oynayacak Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyordu. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonucuna göre, temsilcimiz Çek temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. İlk karşılaşma İstanbul'da, rövanş maçı ise Prag'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşılaşacak. Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Marsilya-Karabağ
PSV-Maccabi Tel-Aviv
FENERBAHÇE-Slavia Prag
Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic-Bodo/Glimt
AVRUPA KONFERANS LİGİ TURNUVA FORMATI
Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek.
Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
16 Eylül'de başlayan grup maçları 9 Aralık'ta sona erdi. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.
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