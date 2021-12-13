Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde play-off maçı oynayacak Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyordu. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonucuna göre, temsilcimiz Çek temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. İlk karşılaşma İstanbul'da, rövanş maçı ise Prag'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşılaşacak. Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.