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Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi son 16 maçları için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekiminde sekiz grup birincisi ve sekiz grup ikincisi katıldı. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemedi. Peki; Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri nasıl?

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Dev takımların karşı karşıya geleceği heyecan dolu tur için kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SKANDAL HATA

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura potuna yanlışlıkla Man United eklendi ve rakip olarak çekildi.

İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Pot yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Man City oldu.

Sonrasında Atl. Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Man United'ın atılamadığı görüldü. Bu durum, Atl. Madrid'in çekebileceği rakipler arasında United'ın yer almamasına yol açtı.

UEFA son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağıyla ilgili UEFA açıklama yaptı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yapılan hatadan dolayı tekrarlanacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 17:00'de gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNCEKİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City


Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Lille - Chelsea
Manchester United - PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

KURA ÇEKİMİNDE EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katılacak. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemeyecek.

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