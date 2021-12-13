Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Dev takımların karşı karşıya geleceği heyecan dolu tur için kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katıldı.