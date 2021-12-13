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Hakan Çalhanoğlu attı Inter farklı kazandı

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Giriş Tarihi: 13.12.2021
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Hakan Çalhanoğlu attı Inter farklı kazandı

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter ile Cagliari karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da maçta çok klas bir gol kaydetti.

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Inter, sahasında Cagliari ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın gollerini 29 ve 68. dakikalarda Martinez, 50. dakikada Alexis Sanchez ve 66. dakikada milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 👏 kaydetti.

Inter bu galibiyetle puanını 40 yaparak liderliğe yükseldi. Cagliari ise 10 puanla 19 sırada yer alıyor.

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