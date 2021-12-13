2021 Formula 1 mahkemeye taşınıyor! Mercedes kararını resmen duyurdu
Mercedes, Formula 1'de son turda yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen yaşanan büyük çekişmenin ardından şampiyonluğa ulaşmıştı.
Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.
Mercedes, yaptığı açıklamada, pilotlardan Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracının girmesi sonrasında yarışın son bölümünde kural hataları yapıldığı gerekçesiyle itiraz ettiğini ve itirazlarının reddedilmesi sonrasında, temyiz mahkemesine yeniden inceleme başvurusunda bulunduğunu belirtti.
NE OLMUŞTU?
Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etmişti.
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