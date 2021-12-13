CANLI | Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.

Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 31. RANDEVU!

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.