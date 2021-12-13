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Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 13.12.2021
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Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi...DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu. Kardeşler’e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.

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