İşte Felipe Melo'nun yeni adresi! Galatasaray'a geleceği iddia ediliyordu
Adı uzun süreden beri Galatasaray ile anılan Felipe Melo'nun yeni adresi belli oldu. Fluminense Başkanı Mário Bittencourt yapmış olduğu açıklamada Melo ile anlaştıklarını ve imzaların pazartesi günü atılacağını duyurdu.
Süper Lig'de Galatasaray forması altında büyük başarılara imza atan ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Felip Melo, son olarak Palmeiras forması giyiyordu. Kulübü ile Libertodores Kupası'nı kazanan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona ermişti.
Adı uzunca bir süredir Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek isteyebileceğini belirttiği Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu.
"MELO İLE ANLAŞTIK"
Başkanı Mário Bittencourt, katıldığı ödül töreninde Felipe Melo ile anlaştıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı;
"Melo ile zaten bir ön anlaşma yaptık. Pazartesi günü resmi imzayı atacak. Felipe'nin transferi teknik ekibimiz tarafından değerlendirildi. 2021'in başında da istedik ama Palmeiras'ta kaldı. İlginçtir ki Palmeiras'taki 5 yılında en az oynadığı sezon ilk yılıydı. Yaşı ilerledikçe her sezon daha fazla süre aldı.
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