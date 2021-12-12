İşte Felipe Melo’nun yeni adresi! Galatasaray’a geleceği iddia ediliyordu

"MELO İLE ANLAŞTIK"

Başkanı Mário Bittencourt, katıldığı ödül töreninde Felipe Melo ile anlaştıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı;

"Melo ile zaten bir ön anlaşma yaptık. Pazartesi günü resmi imzayı atacak. Felipe'nin transferi teknik ekibimiz tarafından değerlendirildi. 2021'in başında da istedik ama Palmeiras'ta kaldı. İlginçtir ki Palmeiras'taki 5 yılında en az oynadığı sezon ilk yılıydı. Yaşı ilerledikçe her sezon daha fazla süre aldı.