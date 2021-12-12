Canlı I Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM izle! Kara Kartal yeni bir çıkış arıyor
Aldığı olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Beşiktaş'ta 6 oyuncu sahada yer alamayacak ve kritik maçta Beşiktaş'ın başında Önder Karaveli kenardaki yerini alacak. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. 21 puan ile 9. sırada yer alan Beşiktaş, 19 puanlı Kayserispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
Kayserispor: Lung, Onur, Majid, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan.
SERGEN YALÇIN'SIZ İLK MAÇ
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak. Bu sezon kötü sonuçlar alan ve zirve yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip hafta içinde hareketli günler yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, grup mücadelesini sıfır puanla tamamladı. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 9 Aralık Perşembe günü görevinden istifa etti.
ÖNDER KARAVELİ KENARDA
Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.
4 OYUNCU SAKAT
GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Mert Günok ile Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında olduğu gibi mücadelede de forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Georges-Kevin N'Koudou da Yukatel Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Miralem Pjanic'in durumu ise bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda netlik kazanacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Josef de Souza ile Welinton karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki futbolcu Kasımpaşa maçındaki kartla cezalı duruma düşmüştü. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal da Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.
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