Canlı I Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM izle! Kara Kartal yeni bir çıkış arıyor

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Miralem Pjanic'in durumu ise bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda netlik kazanacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Josef de Souza ile Welinton karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki futbolcu Kasımpaşa maçındaki kartla cezalı duruma düşmüştü. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal da Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN