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S Sport şifresiz izleme yolları frekans bilgileri! Formula 1 S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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S Sport şifresiz izleme yolları frekans bilgileri! Formula 1 S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar?

S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar? Formula 1’de S Sport izleme yolları frekans bilgiler nelerdir? Formula 1’de sezonun son yarışı öncesi S Sport izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 16:00’da başlayacak yarış S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Peki; S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar? S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte yanıtı!

Formula 1 S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar? S Sport şifresiz izleme yolları nelerdir? Formula 1'de sezonun son yarışı için heyecan dorukta. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek yarış, 12 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Formula 1 S Sport şifresiz izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar? İşte detaylar!

F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 ABU DHABİ GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FORMULA 1 S SPORT ŞİFRESİZ İZLEME YOLLARI!

S Sport 1'in izlenebildiği platformlar şöyle:

* D-Smart 78. Kanal
* Tivibu 73. Kanal
* Kablo TV 240. Kanal
* Turkcell TV+ 77. Kanal
* Vodafone TV 11. Kanal

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus Aylık Paket 21,99₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 179.9₺'dir.

SON YARIŞTA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde bulunuyor.

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