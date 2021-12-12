F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak?

Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de 2021 sezonu nefes kesecek bir finalle son buluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek tarihi yarışa Red Bull – Mercedes rekabeti damga vuracak. Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışa aynı puana başlayacak. Sıralama turlarında ilk sıraya yerleşen Verstappen yarışa önde başlayacak. Dünyanın nefesini tuttuğu dev yarışta 5 kırmızı ışığın ne zaman söneceği merak konusu oldu. Peki; Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?