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F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak?

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F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak?

F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula Abu Dhabi saat kaçta başlayacak? Formula 1’de sezonun son yarışı için heyecan dorukta. Hollandalı pilot Max Verstappen ile İngiliz pilot Lewis Hamilton’un puan puana gireceği yarışın sonunda sezonun şampiyonu belli olacak. İzlenme rekorları kırması beklenen tarihi yarışa Verstappen ilk sırada başlayacak. 7 kez dünya şampiyonu Hamilton ikinci sıradan start alacak. Peki; Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de 2021 sezonu nefes kesecek bir finalle son buluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek tarihi yarışa Red Bull – Mercedes rekabeti damga vuracak. Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışa aynı puana başlayacak. Sıralama turlarında ilk sıraya yerleşen Verstappen yarışa önde başlayacak. Dünyanın nefesini tuttuğu dev yarışta 5 kırmızı ışığın ne zaman söneceği merak konusu oldu. Peki; Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 ABU DHABİ GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nefes kesecek yarış TSİ ile saat 16:00'da başlayacak. Yarış S Sport ve S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.

S SPORT NEREDEN İZLENİR?

S Sport 1'in izlenebildiği platformlar şöyle:

* D-Smart 78. Kanal
* Tivibu 73. Kanal
* Kablo TV 240. Kanal
* Turkcell TV+ 77. Kanal
* Vodafone TV 11. Kanal

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus Aylık Paket 21,99₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 179.9₺'dir.

SON YARIŞTA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde bulunuyor.

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

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