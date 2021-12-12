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Nuri Şahin'den Abdullah Avcı paylaşımı! Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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Nuri Şahin’den Abdullah Avcı paylaşımı! Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim...

Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor-Trabzonspor maçının kazanan hocası Nuri Şahin oldu. Genç teknik adam Nuri Şahin, maç öncesi ve sonunda kendisinden övgüyle bahseden Abdullah Avcı'ya teşekkür etti.

Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor'un galibiyet ve yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı için bir paylaşım yaptı.

Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin, maçtan önce kendisi hakkında övgü dolu sözler söyleyen Abdullah Avcı'ya teşekkür paylaşımı yaptı.

"Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam..."

NURİ ŞAHİN İÇİN NE DEDİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin hakkında konuşan Avcı, "Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa'nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor." dedi.

"Antalyaspor'un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor." diyen deneyimli teknik adam, "Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa'da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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