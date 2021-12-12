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Formula 1 2021 sezonu şampiyonu Verstappen oldu

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Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Formula 1 2021 sezonu şampiyonu Verstappen oldu

Son dakika haberleri... Formula 1 Abu Dabi Grand Prax'sine pole pozisyonunda başlayan Hollandalı Max Verstappen yarışı 1. sırada tamamlayarak dünya şampiyonu oldu.

Formula 1 tarihinin 34. dünya şampiyonu Red Bull Honda takımından Max Verstappen oldu.

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