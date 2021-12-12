CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

Yeni Malatyaspor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor. Süper Lig'de zor günler geçiren Öznur Kablo Malatyaspor sahasında Bülent Korkmaz ile başarılı bir performans gösteren Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşmayı beIN SPORTS HD 1 naklen yayınlarken, canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Ndong, Adem, Tetteh

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou