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CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Öznur Kablo Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor. Süper Lig'de zor günler geçiren Öznur Kablo Malatyaspor sahasında Bülent Korkmaz ile başarılı bir performans gösteren Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşmayı beIN SPORTS HD 1 naklen yayınlarken, canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Ndong, Adem, Tetteh

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

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