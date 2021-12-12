F1’de şampiyon kim oldu? 2021 Formula 1 şampiyonu kim? F1 puan durumu pilotlar takımlar!

F1 puan durumu pilotlar takımlar! F1'de şampiyon kim oldu? 2021 Formula 1 şampiyonu kim? 2021 yılında sezonun şampiyonu olacak kişinin belli olacağı tarihi yarış TSİ ile saat 16:00'da başlıyor. Yarışın ardından, Red Bull pilotu Max Versttapen veya Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikilisinden birisi şampiyon olacak. İki pilot bu yarışa puan puana çıkacak. Peki; F1'de şampiyon kim oldu?