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F1’de şampiyon kim oldu? 2021 Formula 1 şampiyonu kim? F1 puan durumu pilotlar takımlar!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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F1’de şampiyon kim oldu? 2021 Formula 1 şampiyonu kim? F1 puan durumu pilotlar takımlar!

2021 Formula 1 şampiyonu kim? F1’de şampiyon kim oldu? F1 puan durumu pilotlar takımlar şampiyonasında merak edilen konuların başında geliyor. Tarihi yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull pilotu Max Verstappen karşı karşıya gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dhabi GP’sinde sezonun hem takımlar hem de pilotlar şampiyonu belli olacak. Peki; F1 şampiyonu kim? İşte detaylar!

F1 puan durumu pilotlar takımlar! F1'de şampiyon kim oldu? 2021 Formula 1 şampiyonu kim? 2021 yılında sezonun şampiyonu olacak kişinin belli olacağı tarihi yarış TSİ ile saat 16:00'da başlıyor. Yarışın ardından, Red Bull pilotu Max Versttapen veya Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikilisinden birisi şampiyon olacak. İki pilot bu yarışa puan puana çıkacak. Peki; F1'de şampiyon kim oldu?

F1'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Saat 16:00'da başlayacak yarışın yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Yarış henüz sonuçlanmadı, birinci olan isim belli olduğunda haberimizden öğrenebileceksiniz.

FORMULA 1 PUAN DURUMU

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

TAKIMLAR

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

SON YARIŞTA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde bulunuyor.

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