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Formula 1 canlı izleme yolları! Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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Formula 1 canlı izleme yolları! Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda?

F1 canlı izle S Sport! Formula 1 canlı izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Sezonun merakla beklenen yarışı Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda? 2021 sezonunun son gününde, iki şampiyonluk adayı Max Verstappen ve Lewis Hamilton kozlarını paylaşacak. Tarihi yarışa iki pilot da aynı puanda çıkacak. Peki; Formula 1 canlı izleme yolları nelerdir? S Sport’da F1 canlı izleme ekranı haberimizde!

Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda? Formula 1 canlı izleme yolları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. S Sport'ta yayınlanacak tarihi yarış 12 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Lewis Hamilton ve Max Verstappen şampiyonluk için bu yarışta kıyasıya mücadele edecek. İşte; S Sport ile F1 canlı izleme yolları!

FORMULA 1 CANLI İZLEME YOLLARI!

Formula 1 Abu Dhabi GP'sini S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınla takip edebilirsiniz.

S Sport 1'in izlenebildiği platformlar şöyle:

* D-Smart 78. Kanal
* Tivibu 73. Kanal
* Kablo TV 240. Kanal
* Turkcell TV+ 77. Kanal
* Vodafone TV 11. Kanal

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus Aylık Paket 21,99₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 179.9₺'dir.

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