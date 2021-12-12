Formula 1 canlı izleme yolları! Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda?

Formula 1 Abu Dhabi GP hangi kanalda? Formula 1 canlı izleme yolları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. S Sport'ta yayınlanacak tarihi yarış 12 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Lewis Hamilton ve Max Verstappen şampiyonluk için bu yarışta kıyasıya mücadele edecek. İşte; S Sport ile F1 canlı izleme yolları!