Karagümrük'te flaş karar! Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollar ayrıldı
VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yolları ayırdı. Farioli son olarak kendi evinde Konyaspor'a 1-4 mağlup olmuştu. Farioli son 7 maçta sadece 1 kez sahadan galip ayrılmıştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli ile vedalaşıldığı iddia edildi. Francesco Farioli, İstanbul ekibinden ayrıldı.
Konyaspor'a mağlup olan Fatih Karagümrük'te galibiyet hasreti 3 maça çıktı. İstanbul ekibi sırasıyla Trabzonspor, Giresunspor ve Konyaspor'a yenildi. Bu maçla birlikte Karagümrük 22 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Fatih Karagümrük son haftalardaki kötü performansına Konyaspor karşısında da devam etti. Francesco Farioli'nin öğrencileri bu maçla birlikte son 7 maçta sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.
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