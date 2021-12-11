Karagümrük’te flaş karar! Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollar ayrıldı

Konyaspor'a mağlup olan Fatih Karagümrük'te galibiyet hasreti 3 maça çıktı. İstanbul ekibi sırasıyla Trabzonspor, Giresunspor ve Konyaspor'a yenildi. Bu maçla birlikte Karagümrük 22 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Fatih Karagümrük son haftalardaki kötü performansına Konyaspor karşısında da devam etti. Francesco Farioli'nin öğrencileri bu maçla birlikte son 7 maçta sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.