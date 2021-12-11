Potada derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko: 76-86 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Maçın ikinci yarısına 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı 12 sayıya (35-47) çıkardı. Periyodun ortalarında Dee Bost'un kaydettiği üç sayılık basketle toparlanan Galatasaray Nef, Purcell'in de verdiği önemli katkıyla 12-0'lık seri yakaladı ve 30. dakikanın başında 54-52 öne geçti. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun son saniyedeki basketiyle final çeyreğine de 55-54 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan Galatasaray Nef, Purcell'in pota altındaki başarılı mücadelesiyle 32. dakikada 7 sayılık (63-56) fark yakaladı. Tecrübeli oyuncuları De Colo ve Vesely ile oyuna tekrar ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, biteme 1 dakika 31 saniye kala 77-70 öne geçti. Kalan sürede de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, salondan 86-76 galip ayrıldı.