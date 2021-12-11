İşte Sergen Yalçın’ı bitiren 10 hata

Beşiktaş 'ta lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından beklenen son önceki gün gerçekleşmişti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın, istifasını sunmuştu. Başkan Çebi de takımdaki kötü gidişatı engelleyememesi sebebiyle çifte kupalı hocanın görevden ayrılma talebini kabul etmişti. Geçen sezon etkili oyun ve başarılı futbolla hem Süper Lig 'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Sergen Yalçın'ı 15 maçta 2 galibiyetle ayrılığa sürükleyen sürecin sebeplerini FANATİK araştırdı.

OYUNCULARLA İLGİLENMEDİ

Yalçın, ilk olarak geçen sezondaki motive görüntüsünü bu sezon yansıtamadı. Tecrübeli teknik adamın eski alışkanlıkları ve yaşantısına dönüşü ayrılık sürecini başlatan etken oldu. Takımla iletişim konusunda büyük problem yaşayan Yalçın'ın bu tutumu, oyuncular arasında olumlu karşılanmadı. Tesiste çoğunlukla odasına kapanan ve takım yemeğinde bile bulunmayan tecrübeli teknik adamın, özellikle yabancı futbolcularla arasında soğuk rüzgarlar esti. Yerli oyuncuların problemleriyle ilgilenmeyen Sergen hocanın, tüm idmanları 12:00'de yaptırıp başka çalışma yaptırmaması da takımın kondisyonunu düşürdü ve oyuncuların oyun temposunu azalttı.

MEDYA ÖNÜNDEKİ SUÇLAMA İPLERİ KOPARDI

Pandemi sebebiyle yurt dışı kamplarının iptal edilmesi sonrası İstanbul'daki çalışmalarda kamp yapmayan ve idman sonrası oyuncuları evlerine gönderen Yalçın'ın bu davranışı, futbolcuların sezona iyi hazırlanamamasıyla sonuçlandı. Özellikle bu durum başta sakatlık olmak üzere birçok konuyu tetikledi. Kadro tercihleri sebebiyle sürekli eleştirilen deneyimli isim, transfer çalışmalarındaki tutumu ve finalde de medya önünde oyuncularını suçlaması sonrasında ekibiyle bağını iyice kopardı ve beklenen son Dortmund mağlubiyetinden 12 saat sonra yaşandı.

SERGEN YALÇIN'IN 10 HATASI

1- Eski alışkanlıklarına döndü.

2- Takımla bağ kurmadı.

3- Odasından hiç çıkmadı. Yemekte bile kafileden ayrı kaldı.

4- Yabancı futbolcuların karşısına aldı.

5- Yerliler ile diyalog kurmadı.

6- Tüm idmanları saat 12:00'de yaptırdı.

7- Sezon başı kampı yapmadı.

8- Kadro seçimi ve hamleleri hatalıydı.

9- Transferde aktif rol almadı.

10- Medya önünde futbolcularını suçladı.