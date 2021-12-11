CANLI | Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Vavacars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak, Hedenstad, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen İstanbul ekibi, rakibini yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Kırmızı-siyahlılar son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken İttifak Holding Konyaspor ise zirve yarışında yara almak istemiyor. Son 6 maçta 13 puan toplayan İlhan Palut'un öğrencileri, 2 haftadır kazanamıyor.