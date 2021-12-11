Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA’de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli?

Alperen Şengün'ün oynadığı takımlardan ilki kariyerinin başladığı Banvit Basketbol Kulübü. 2018 – 2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi kapsamında Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile toplamda 29 maça çıktı. Bu maçlarda 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asist ile dikkat çekti. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma takımında Süper Lig'de 22 maçta görev aldı. Bu maçlarda ise 5 sayı ve 3,9 ribaund yapabildi.

Alperen Şengün için önemli gelişme Türkiye milli basketbol takımında forma giymesi oldu. Milli takım kariyeri sonrasında dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başaran Şengün, 2020 – 2021 sezonun öncesinde Beşiktaş Basketbol Takımı ile anlaşma imzaladı. Genç bir kadro ile yapılanma yapmak isteyen Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Şengün, NBA seçmelerine katıldı ve Houston Rockets takımı tarafından seçildi.