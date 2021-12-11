Erling Haaland takımıından ayrılıyor mu? Müthiş iddia

İsmi sık sık Avrupa devleri ile anılan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, futbolcunun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

Sport1'de yer alan habere göre Mino Raiola, Haaland'ın gidebileceği kulüpleri belirterek, "Bir sonraki adımı atabilir ve atacaktır. Bayern, Real, Barcelona, City - gidebileceği büyük kulüpler bunlar. Dortmund'a geldiğinde hepimiz bu adımın geleceğini biliyorduk." sözlerini sarf etti.

Norveçli golcünün Dortmund'dan ne zaman ayrılacağı ile ilgili ise Raiola, "Belki bu yaz, belki sonraki yaz. Ancak Erling'in bu yaz ayrılması için büyük bir olasılık var. Göreceğiz." ifadelerinde bulundu.