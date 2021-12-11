Cristiano Ronaldo bombası patlayacak! Real Madrid efsanesi için devrede

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Man United'a yakın olanlar arasında, 36 yaşındaki yıldız oyuncunun, Rangnick'in uygulamak istediği yüksek enerjili pres oyununa uygun olmadığına dair bir his var.

Bir kaynak ise Real'in Ronaldo'nun ocak ayına kadar olan durumunu izlediğini ve cesaretlendirilirse harekete geçebileceğini söyledi.