CANLI I Altay - Hatayspor canlı anlatım izle! Yeni stadyumdaki maçı kim kazanacak?
Süper Lig'in 16. haftasında Altay sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Deprem tehlikesi nedeniyle yıkılıp tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan ilk karşılaşma olma özelliğini taşıyan maçta tribünlerdeki doluluk dikkat çekiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ALTAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
YENİ STADYUMDAKİ İLK MAÇ
Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Altay ilk kez sahne alıyor. İzmir temsilcisi, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.
Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemediği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.
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