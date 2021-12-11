CANLI | Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle
Başakşehir ile Kasımpaşa İstanbul 21/22 Süper Lig 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Fırat Aydınus tarafından yönetilen Başakşehir -Kasımpaşa İstanbul maçı, Fatih Terim Stadyumu'nde oynanıyor. Başakşehir -Kasımpaşa İstanbul maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'de 16. hafta maçlarında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk ediyor.
Emre Belözoğlu ile çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir bu karşılaşmayı da kazanarak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise 3 puanı alıp ligin dibinden kurtulmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir ligde 25 puanla 5. sırada, Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka
KASIMPAŞA: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut
HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Fatih Terim
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1