CANLI | Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 16. hafta maçlarında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk ediyor.

Emre Belözoğlu ile çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir bu karşılaşmayı da kazanarak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise 3 puanı alıp ligin dibinden kurtulmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir ligde 25 puanla 5. sırada, Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA



İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka



KASIMPAŞA: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Fatih Terim

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1