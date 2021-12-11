Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?
Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligde 39 puanla en yakın rakipleri Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunuyor. Peki, Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Son 8 karşılaşmasından galibiyet elde eden Trabzonspor, Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılarak seriyi bozmak istemiyor. Peki, Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
ANTALYASPOR CEPHESİGeçen hafta Yukatel Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenilen, iç sahadaki son iki karşılaşmasında ise Altay ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı kazanan kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçını da kaybetmek istemiyor.
Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 18 puanla 15. sırada yer alan Akdeniz ekibinde sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli ile kart cezalısı Amilton, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
TRABZSONSPOR CEPHESİ
Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.
LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 28 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
SON DEPLASMAN YENİLGİSİNİ 411 GÜN ÖNCE YAŞADI
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor.
Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
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- Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?
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