Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Son 8 karşılaşmasından galibiyet elde eden Trabzonspor, Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılarak seriyi bozmak istemiyor. Peki, Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.