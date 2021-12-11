CANLI | Çaykur Rizespor Göztepe maçı canlı anlatım izle
Rizespor ile Göztepe 21/22 Süper Lig 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Erkan Özdamar tarafından yönetilen Rizespor-Göztepe maçı, Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanıyor. Rizespor-Göztepe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.
Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Ligde çıktığı 15 maçta sadece 3 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen Çaykur Rizespor, topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Fabricio, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo.
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Kahraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Adis Jahovic.
HAKEM: Erkan Özdamar
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2