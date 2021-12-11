Canlı I Antalyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM izle! Namağlup lider seriyi sürdürmek istiyor

5 SAKAT VAR

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy sakatlıklarından dolayı, Amilton ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda Poli, Boffin, Güray Vural ve Fredy, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynananacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.