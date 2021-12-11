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Canlı I Antalyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM izle! Namağlup lider seriyi sürdürmek istiyor

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Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Canlı I Antalyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM izle! Namağlup lider seriyi sürdürmek istiyor

Ligde adeta fırtına gibi esen Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Namağlup lider olan Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Trabzonspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Henüz belli olmadı.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

SERİ 28 MAÇA ÇIKABİLİR

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

411 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAYDETMİYOR

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

5 SAKAT VAR

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy sakatlıklarından dolayı, Amilton ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda Poli, Boffin, Güray Vural ve Fredy, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynananacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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