CANLI - Chelsea - Leeds United maçı İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşması A SPOR izle
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İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Chelsea evinde Leeds United ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler Saat 18'de başlayan karşılaşmayı A Spor ekranında şifresiz ve CANLI izleyebilecekler. Öte yandan futbolseverler mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirler.
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaşıyor. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chris Kavanagh yönetiyor.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ
Mücadelede ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının sonlarına doğru bulduğu golle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.
CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Werner, Havertz, Mount.
Leeds United: Meslier, Shackleton, Ayling, Llorente, Firpo, Forshaw, Raphinha, Dallas, Roberts, Harrison, James.
CHELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI A SPOR CANLI İZLE