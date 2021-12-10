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Son dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi resmen duyurdu. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor oyuncuya ödecek rakamları da açıkladı. Karadeniz ekibinin resmi Twitter hesabından Kouassi içn bir video klip yayınlandı.

Son dakika haberleri... Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi resmen açıkladı.

Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.


Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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