F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları izleme yolları! F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama hangi kanalda?
F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları izleme yolları! F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama hangi kanalda sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi’de gerçekleşecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek yarışa Redbull Honda pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton aynı puanda çıkacak. Peki; F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları hangi kanalda?
F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları izleme yolları! F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları hangi kanalda? Dünyanın merakla beklediği sezonun son yarışı öncesi antrenman ve sıralama turları merakla bekleniyor. İki şampiyonluk adayı Max Verstappen ve Lewis Hamilton'un bu seanslarda sergileyeceği performans araştırılıyor.
F1 ABU DHABİ GP SIRALAMA TURLARI!
Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek antrenman turları S Spor Plus ekranlarından yayınlanacak. İlk antrenman Cuma günü 12.30'da, ikinci antrenman 16.00'da, Cumartesi üçüncü antrenman ise saat 13:00'de düzenlenecek.
Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.
Formula 1'de puan durumu şu şekilde;
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
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