F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları izleme yolları! F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama hangi kanalda?

F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları izleme yolları! F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları hangi kanalda? Dünyanın merakla beklediği sezonun son yarışı öncesi antrenman ve sıralama turları merakla bekleniyor. İki şampiyonluk adayı Max Verstappen ve Lewis Hamilton'un bu seanslarda sergileyeceği performans araştırılıyor.