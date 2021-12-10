Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları sona erdi

SON DAKİKA SPOR HABERİ: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda İtalya ekibi Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı. Öte yandan D Grubu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ise 3. sırada grup maçlarını tamamlayara Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazadı. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ve gecenin maçlarının toplu sonuçları...