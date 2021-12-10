Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu akşam son maçlar oynandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki nağmağlup olarak grubunu lider tamamlan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Grubunu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? Bu sorularının yanıtı ve bu gece oynanan tüm karşılaşmaların sonuçları haberimizde...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda İtalya ekibi Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı. Öte yandan D Grubu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ise 3. sırada grup maçlarını tamamlayara Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazadı. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ve gecenin maçlarının toplu sonuçları...
GALATASARAY TARİH YAZDI
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan grup maçlarının ardından tur atlayan takımla belli oldu. Galatasaray tarih yazarak yenilgi yüzü görmeden grubu lider tamamladı ve son 16'ya adını yazdırdı. Son 16'ya kalan diğer takımlar ise "Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United" oldu.
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek takımlar ise şöyle: "Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta."
SON 16 TURUNDA İLK MAÇLAR 10 MART'TA
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu'nda karşılaşacak.
Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak.
Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceden grubu 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda ederken, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA'nın yeni turnuvasında muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BU AKŞAM (9 ARALIK 2021) OYNANAN MAÇLARDA ŞU SONUÇLAR ALINDI:
A Grubu
Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya): 1-1
Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka): 2-0
B Grubu
Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0
Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa): 1-1
C Grubu
Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere): 3-2
Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya): 0-1
D Grubu
Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1
E Grubu
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0
Lazio (İtalya) - Galatasaray: 0-0
F Grubu
Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka): 0-0
Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
G Grubu
Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 3-2
F Grubu
West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1
Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya): 0-1
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Vurulma sahnesi...
- Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....
- Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
- Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
- Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri...
- Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar...
- Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...
- TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...
- KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...
- Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?