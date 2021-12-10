10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki olası rakipleri hangi takımlar? Konferans Ligi kurası ne zaman çekilecek?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki olası rakipleri hangi takımlar? Konferans Ligi kurası ne zaman çekilecek?

SPOR
Giriş Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki olası rakipleri hangi takımlar? Konferans Ligi kurası ne zaman çekilecek?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katıldı. Peki, Fenerbahçe'nin olası rakipleri hangi takımlar? Konferans Ligi için kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Fenerbahçe'nin olası rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden ve grubu topladığı 6 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna bu sezon ilk keaz düzenlenecek olan UEFA'nın yeni organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Şu ana dek Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Not: TSİ 23.00'da başlayan maçların sona ermesinin ardından diğer muhtemel rakipler de belli olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Lig'in Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi de netleşmiş olacak. Play-Off maçları ise 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre gerçekleşecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA