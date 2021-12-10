10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'de Tottenham - Brighton & Hove Albion maçına COVID-19 engeli

İngiltere Premier Lig'de Tottenham - Brighton & Hove Albion maçına COVID-19 engeli

SPOR
Giriş Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Brighton & Hove Albion maçına COVID-19 engeli

Son dakika spor haberi: Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs (COVID-19) vakaları nedeniyle Tottenham'ın bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı ertelendi.

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, 12 Aralık Pazar günü Tottenham'ın deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynaması planlanan maçın, konuk ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Tottenham'ın, aynı gerekçeyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Rennes ile oynaması gereken maç da ileri bir tarihe ertelenmişti.

İngiltere temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, hafta içi yaptığı açıklamada, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söylemişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA