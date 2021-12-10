Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Grup lideri olursa doğrudan son 16 turuna kalacak olan Galatasaray , ikinci sırada yer alırsa, Play-Off turuna kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecek. İşte, Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.