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Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Avrupa Ligi’nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalya temsilcisi Lazio ile karşılaştı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlar Play-Off kura çekimi tarihi ve hangi takımların Galatasaray'ın rakibi olacağı sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Grup lideri olursa doğrudan son 16 turuna kalacak olan Galatasaray , ikinci sırada yer alırsa, Play-Off turuna kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecek. İşte, Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

Grup lideri olursa doğrudan son 16 turuna kalacak olan Galatasaray , ikinci sırada yer alırsa, Play-Off turuna kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecek. Olası bir ikincilik halinde, Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler şunlar:

- Leipzig

- Porto

- Dortmund

- Sheriff

- Barcelona

- Villarreal/Atalanta

- Sevilla

- Zenit

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