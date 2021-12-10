Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekilişinin EXXEN platformundan canlı yayınlanması bekleniyor.

KONFERANS LİGİ STATÜSÜ NASIL?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.