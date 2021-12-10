Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimlerdir? Avrupa’daki iki temsilcimizden birisi olan Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubunu 3. sırada tamamladı ve Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen turnuvada, sarı lacivertli ekip Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. İşte; Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri!
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 32 takımlı grup aşaması sona erdi. Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Peki; Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimlerdir?
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLERDİR?
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Vitesse (Hollanda)
Karabağ (Azerbaycan)
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekilişinin EXXEN platformundan canlı yayınlanması bekleniyor.
KONFERANS LİGİ STATÜSÜ NASIL?
Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.
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