Ayağının tozuyla ilk idmana çıktı! Trabzon’da renkli antrenman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kouassi de antrenmanda yer aldı. İdman öncesi Avcı ile görüşen Fildişili oyuncu, takım arkadaşlarıyla da tanıştı.

Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor , havayolu ile bugün saat 16.30'da Antalya'ya hareket edecek.